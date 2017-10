Deklaratat e Lu, Rama: Mbështetje për luftën kundër krimit

Publikuar | 16:35

Deklaratat e ambasadorit amerikan Donald Lu, kryeministri Edi Rama i quajti mbështetje për aksionin që ka nisur qeveria kundër grupeve kriminale dhe sekuestrimit te aseteve të tyre.

“Shumë mirë që e tha edhe ambasadori amerikan, shumë shpejt do të shihni një zinxhir veprimesh të pandërprerë të Policisë së Shtetit për të goditur organizatat kriminale, për të goditur elementët kriminalë dhe për të goditur të inkriminuarit brenda Policisë së Shtetit. Dhe këta elementë nuk kanë lindur në vitin 2013, nuk janë 4-vjeçarë, karriera e tyre në botën e krimit është goxha e konsoliduar dhe me lidhje të njohura me opozitarët e sotëm, nëse duan të bëjnë politikë. Por, s’është puna jonë të bëjmë politikë me krimin. ”

Komentet për mesazhet e forta të ambasadorit amerikan Kryeministri i bëri në Fier, ku nisi një bashkëbisedim publik lidhur me buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm dhe ku zbuloi një nismë të qeverise për të përfshire në skemën e TVSH edhe biznesin e vogël. Nismë që thotë se bëhet në kuadër të aksionit anti-informalitet.

“Taksa për biznesin e vogël do të vazhdojë të jetë zero, por nga ana tjetër ne do t’i kërkojmë biznesit të vogël që të bëhet pjesë e luftës kundër informalitetit dhe duke e përfshirë në regjimin e TVSH-së, do të mbyllim hapësirat për të gjithë ato biznese të mëdha që nuk shkarkojnë TVSH.”

Ne mbledhjen e të mërkurës së qeverise është marrë vendimi për të digjitalizuar të tjera shërbime publike ne kuadër të premtimit për të thjeshtuar procedurat burokratike. Kryeministri i bën thirrje qytetareve që të refuzojnë çdo punonjës të administratës që ju kërkon certifikata për të marrë shërbime.

“Unë u bëj thirrje të gjithë qytetarëve që ta refuzojnë këtë kërkesë.”

I pyetur nga qytetaret Rama shprehet i vendosur për të vazhduar me projektin e impiantit të përpunimit të mbetjeve në Fier. Këtu e gjeti me vend të përsërisë edhe njëherë se përveç përgjegjësisë, të qeverisësh pa aleate është një lehtësim për çdo vendimmarrje përfshire dhe atë për ndërtimin e këtij impianti.

Kryeministri përsëriti premtimin për të arritur brenda 2-vjeçarit të mandatit të tyre një rritje ekonomike 5 % pa rritur borxhin publik./Tv Klan