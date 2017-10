Çështja Tahiri, PD bojkoton komisionet parlamentare

Publikuar | 11:13

Partia Demokratike ka vendosur të bojkotojë komisionet parlamentare gjatë kësaj jave teksa parlamenti pritet të vendosë për imunitetin e deputetit Saimir Tahiri.

Burimet thanë për “ABC News” se PD nuk do të marrë pjesë gjatë kësaj jave në komisionet parlamentare. Anëtarët e PD-së nuk do të jenë prezent as në mbledhjen që po zhvillon Komisioni i Ligjeve.

Vendimi për bojkot vjen në një kohë Parlamenti pritet të vendosë të mërkurën kundër autorizimit të Prokurorisë për arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm, deputetit Saimir Tahiri. Vota kundër e mazhorancës u deklarua publikisht edhe nga Kryeminsitri Edi Rama ditën e hënë në mbledhjen e Grupit Parlamentar të PS. /tvklan.al