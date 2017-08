Çfarë duhet të bëni nëse ju pickon bleta

Publikuar | 13:30

Të gjithëve ju ka ndodhur një herë të vetme që të përjetoni dhimbjen e pickimit të bletës dhe në ato momente nuk keni ditur se çfarë të bëni.

Menjëherë pas pickimi të bletës ju duhet të merrni një ene dhe të hidhni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë çaji me sodë buke. Masën e formuar pastën e formuar vendoseni mbi lëkurë për 30 minuta dhe me pas shpëlajeni me ujë të ftohtë.

Këta dy produkte kanë në përmbajtjen e tyre përbërës me veti antiinflamatore dhe antioksidues që neutralizojnë përmbajtjen acide të helmit të bletës dhe qetësojnë lëkurën./tvklan.al