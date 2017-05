Çfarë po “pleqëron” Rama me Erdoganin në Bruksel?

Publikuar | 21:41

Një ditë pas samitit të NATO-s në Bruksel, ku mori pjesë edhe Kryeministri shqiptar, Edi Rama, një detaj që nuk ka kaluar pa u vënë re ka qenë momenti kur kreu i qeverisë shqiptare shfaqej krah më krah me Presidentin turk, Receep Tayyip Erdogan.

Në këtë video të publikuar në faqen zyrtare të emisionit “Zonë e Lirë” në Facebook, dy liderët shfaqen duke ecur krah më krah me njëri-tjetrin, ndërsa nuk dihet se cila mund të ketë qenë tema për të cilën po bisedonin.

Kryeministri Rama dhe Presidenti Erdogan njihen për marrëdhënien e tyre të afërt me njëri – tjetrin. Kujtojmë se pak kohë më parë, Rama ishte lideri i vetëm i huaj, i ftuar në inaugurimin e një ure në Stamboll. Madje në këtë rast, Erdogan shëtiti bashkë me Ramën me makinë, ku drejtues i mjetit ishte vetë Presidenti turk.

Liderët e 28 shteteve anëtare të NATO-s u mblodhën dje në Bruksel, ku diskutuan të ardhmen e aleancës më të fuqishme në botë në samit, si dhe inauguruan selinë e re të saj në kryeqytetin belg.

Ky ishte samiti i parë në të cilin mori pjesë edhe Presidenti i ri amerikan, Donald Trump./tvklan.al