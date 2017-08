Chelsea e nis sezonin me humbje

Publikuar | 23:59

Kampionët e Anglisë, Chelsea e kanë nisur me hunbje sezonin e ri. Në fushën e tyre u thyen 3-2 nga Burnley. Që prej minutës së 14 Chelsea luajti me 10 lojtarë pas daljes me të kuq të Gary Cahill.

Për Burnley shënuan Sam Vokes dy gola dhe Stephen Ward. Morata shënoi, por nuk ishte i mjaftueshëm për moralin e Chelsea që mbeti me 9 lojtarë në minutën e 81 kur Fabregas mori të kuq. Goli i dytë për Chelsea u shënua nga David Luiz.

Në ndeshjet e tjera Liverpool barazoi 3-3 me Uatford, ndërsa Everton fitoi me golin e Rooney ndaj Stuk

Një ditë më parë, Arsenali fitoi ndershjen hapëse të Premierleague, duke mundur 4-3 Leiçesterin.

Tv Klan