Çmimet e iPhone sipas shteteve

Pas prezantimit zyrtar të tre iPhonëve të rinj nga “Apple”, janë publikuar edhe çmimet që do të mbajnë produktet sipas shteteve ku do të shiten fillimisht, për t’u shpërndarë më pas anekënd globit.

Sipas kësaj liste, të gjithë të pasionuarit pas teknologjisë mund të mësojnë vendet ku iPhonët e rinj mund të blihen më lirë

Sipas raportimeve zyrtare nga kompania më e madhe e teknologjisë në botë, çmimet e iPhonëve do të jenë si më poshtë:

SHBA

iPHONE 8 :699 Dollarë

iPHONE 8 Plus: 799 Dollarë

PLUS iPHONE X : 999 Dollarë

KANADA

iPHONE 8 : 929 Dollarë

iPHONE 8 PLUS: 1.059 Dollarë

iPHONE X: 1.319 Dollarë

Australi

iPHONE 8: 1.079 Dollarë

iPHONE 8 PLUS: 1.229 Dollarë

iPHONE X: 1.579 Dollarë

Gjermani

iPHONE 8: 799 Euro

iPHONE 8 PLUS: 909 Euro

iPHONE X: 1.149 Euro

Francë

iPHONE 8: 809 Euro

iPHONE 8 PLUS: 919 Euro

iPHONE X: 1.159 Euro

Spanjë

iPHONE 8: 809 Euro

iPHONE 8 PLUS: 919 Euro

iPHONE X: 1.159 Euro

Itali

iPHONE 8: 839 Euro

iPHONE 8 PLUS: 949 Euro

iPHONE X: 1.189 Euro

Ukrainë

iPHONE 8: 699 Hryvnia

iPHONE 8 PLUS: 799 Hryvnia

iPHONE X: 999 Hryvnia

Rusi

iPHONE 8: 59.990 Ruble

iPHONE 8 PLUS: 64.990 Ruble

iPHONE X: 79.990 Ruble

Emiratet e Bashkuara Arabe

iPHONE 8: 2.849 AED

iPHONE 8 PLUS: 3.249 AED

iPHONE X: 4.099 AED

HONG KONG

iPHONE 8: 5.988 HK Dollarë

iPHONE 8 PLUS: 6.888 HK Dollarë

iPHONE X: 8.588 HK Dollarë

Indi

iPHONE 8: 64.000 Rupi

iPHONE 8 PLUS:73.000 Rupi

iPHONE X: 89.000 Rupi

Sa i përket Shqipërisë, nuk dihet ende data kur do të nisin shitjet e iPhonëve të rinj dhe as çmimet më të cilët do të ofrohen.

