Datëlindja e “zymtë” e Mbretëreshës Elizabeta II

Ka nisur me një minutë heshtje “Trooping the Colour”, ceremonia ushtarake në Buckingham Palace, me rastin e 91-vjetorit të lindjes së Mbretëreshës Elizabeta II.

Kjo datëlindje vjen ndryshe nga të tjerat për monarken britanike dhe dhimbja që ka mbërthyer vendin pas tragjedive të njëpasnjëshme, ishte kryefjala e mesazhit të saj drejtuari kombit.

“Këtë vit është e vështirë t’i shmangemi gjendjes së zymtë shpirtërore kombëtare.” Sulmet e Mançesterit, Londrës dhe tragjedia e Kullës Grenfell e kanë vendosur Britaninë e Madhe përballë një testi, ndaj të cilit ajo është e palëkundur përballë mizorive, shkruan Mbretëresha.

E shoqëruar nga Duka i Kembrixhit, Mbretëresha Elizabete vizitoi më herët vullnetarët e të lënduarit nga zjarri i pak ditëve më parë.

Vizita e monarkes vjen një ditë pas asaj të kryeministres May, e cila u shoqërua me protesta forta nga londinezët që kërkojnë zbardhjen e ngjarjes së rëndë.

Bilanci i viktimave nga zjarri në Kullën Grenfell ka shkuar në 30, por autoritetet druhen se numri është më i lartë. BBC raporton se mbi 70 persona rezultojnë të zhdukur, ndonëse kjo shifër nuk konfirmohet nga autoritetet. Rreth 20 persona mësohet se janë shtruar në spital, 10 prej tyre në gjendje kritike.

