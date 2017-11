Dembacaj – Nakos: Do të të gjej një nuse që…

Publikuar | 21:59

Rudina Dembacaj di gjithnjë si të shndërrojë çdo situatë në humor. Këtë të hënë, në spektaklin e kërcimit “Dance With Me”, në Tv Klan, aktorja e humorit e pati një koment për çdo anëtar të jurisë, por ajo u ndal në veçanti tek koreografi Albi Nako.

Kështu, ajo i premtoi Nakos një nuse mirditore, që sipas saj, do të jetë punëtore e jo si vajzat moderne të ditëve të sotme.

“Albi Nako, çfarëdo që të thuash ti unë kam për të ta gjetur një nuse të mirë mirditore, jo nga këto nuset që përdorin fshesa me korent, por që ta kapë tapetin e ta shkundë. Edhe një nuse që ta lajë perden me dorë, e jo si këto nuset që tallin by***n sot. Do ta gjej, aty kije mendjen të nusja”.

Aktorja e humorit e pati edhe një koment për Vera Grabockën…

“Ajo femër dhe shumë e talentuar, na thotë neve kemi spektakël në darkë ne e hamë mëngjesin tek Klani. Sa për t’i treguar publikut se çfarë bëjnë ne këtu”./tvklan.al