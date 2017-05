Dënohet në mungesë italiani i firmës së pastrimit

Publikuar | 15:43

Antonio Abrusci italiani që fitoi me dokumente të falsifikuara tenderin e pastrimit të pjesës lindore të Tiranës dhe qytetit të Kavajës është dënuar me dy vite burg nga gjykata e Tiranës. Vendimi është dhënë këtë të martë në mungesë të të pandehurit. Prokuroria kërkoi tre vite burg por duke qenë se avokati i italianit pranoi gjykimin e shkurtuar përfitoi uljen e dënimit me një te tretën.

Sipas hetimeve të prokurorisë mjetet që do të përdoreshin nga kompania që administronte italiani nuk kishin kryer kontrollin teknik, u mungonte siguracioni dhe u ishte falsifikuar viti i prodhimit. Asnjë prej 12 mjeteve që kishte në pronësi “Ecologica SHPK” nuk plotësonin kriteret për të pastruar qytetin .

Dokumentacionin firma i ka dorëzuar në mënyrë elektronike pranë bashkisë së Tiranës për pastrimin e zonës lindore, një tender që kapte shifrën e 1 miliard e 200 milion lekëve të vjetra. Por ka qenë ankesa e një firme, e cila humbi tenderin ajo që zbuloi skandalin.

Pikërisht kjo ankesë bëri që fondi mos të lëvrohej, pasi duhet të zgjidhej çështja pranë Komisionit të Prokurimeve Publike.

Tv Klan