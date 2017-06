Deputetja PDIU sqaron “bashkimin” më PS : Rruga e Arbrit bëhet me Edi Ramën, se ai ka timonin

Publikuar | 15:15

Deputetja më e re e parlamentit Reme Lala, e cila kandidoi nën siglën e PDIU dhe ditën e djeshme sapo fitoi mandatin u shpreh se do t’i bashkangjitet Partisë socialiste ka falënderuar mbështetësit e saj dhe ka shpjeguar arsyet se është e hapur t’i bashkohet PS. Nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook , Reme shkruan se partia e saj janë dibranët dhe qyteti i Dibrës.

Ajo ka thënë se Rruga e Arbrit bëhet me Edi Ramën, pasi ai e ka timonin, “Unë si dibrane, jam e gatshme te bashkëpunoj me këdo qe realizon premtimin e Rrugës së Arbërit. Dibra ka me shume rëndësi se ideologjitë. Rruga e Arbrit bëhet me Edi Ramën, se ai ka timonin”.

Statusi i plotë:

Të dashur dibranët e mi!

Iu falenderoj përzemeresisht për mbështetjen. Në të gjithë fushatën tonë, kam thënë që une nuk kam parti, partia ime jeni ju, Dibra dhe dibranët. Për respektin e dibranëve, për të sqaruar dhe disa dibranë që mund të jenë keqkuptuar, për t’iu kthyer përgjigje dhe disa analistëve, gazetarëve apo shtriganëve që janë mësuar të ndyjne gjithçka, janë mësuar të shtrembërojnë e të deformojnë, e për t’i kthyer përgjigje dhe atyre që merren me tepsia e me kusia, me duhet t’i them disa fjalë.

“Do me lini tia nis mbarë…..?

Siç duket përkthimi shqip – shqip në 2017 rezultonka më i vështiri”

Mësojeni nese ju ka humbur nga dija, rifreskojeni nese është mykur nga delirët, përpunojeni nëse shiteni siç jeni.

Faleminderit Dibra ime që hodhe gurin e parë në themele , për të ndërtuar eposin e ri të dibranëve.

Faleminderit që zgjodhe për ta faqosur në librat e historisë , në korpusin e ndritur që do lemë trashegim.

Faleminderit dy burrave Aqif Rakipi e Bujar Muca. I uroj fitoren dy burrave fisnikë, deputetëve të Elbasanit. Unë jam në mes të tyre, si deputete e PDIU-se dhe nuk kam kaluar me askënd.

Faleminderit për buqetën e parë të mireseardhjes, po ashtu rishtareve të ekranit që vemendjen e marrin nga hedhja gjyleve me ujë ,me siguri lagin vetëm këmbët e veta. Nuk dinë të jenë as guximtar deri në fund. Bëjnë perifrazime, gjasme simbolika, metafora me mimika të friksuara, gjuajnë me shigjeta kaullcuku në frontin ku fortifikimet janë prej celiku.

Gjykimet në eter nuk kompleksojnë njeri.

Velat i ngrita për të lundruar drejt , qetë , faleminderit Zotit që erën e kam në favorin tim.

Po ua theksoj të gjitheve, Dibra e dha verdiktin e vet. Tani më ngelet mua, që në respekt të dibranëve, të bëj realitet fillimin e Rrugës së Arbrit brenda këtij viti. Po Rruga e Arbrit me Edi Ramen bëhet, se Edi Rama e ka timonin! Une si dibrane, jam e gatshme të bashkëpunoj me këdo që realizon premtimin e Rrugës së Arbrit. Dibra ka më shumë rëndësi se ideologjitë. Edhe një herë faleminderit shumë Dibra, Dibrës e dibranëve iu detyrohem e do t’iu përkushtohem përjetë!/tvklan.al