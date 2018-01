Dëshmia e motrës së Arielës: Ma vrau ai plehra para syve të mi

Publikuar | 19:08

Vrasja e paralajmëruar e 21-vjeçares Ariela Murati ka qenë temë e emisionit të sotëm në studion e “Rudina” në Tv Klan. Gazetari Spartak Koka, psikologia Oriola Pampuri dhe pedagogu i Ariela Muratit, Erlis Hereni kanë qenë të ftuarit të cilët kanë folur për ngjarjen e rëndë.

Gazetari Spartak Koka ka treguar edhe një pjesë të dëshmisë që kishte dhënë në polici motra e viktimës Ariela Murati.

“Ma vrau ai plehra, ma vrau në sytë e mi. Ne nuk e dinim që ai kishte ardhur në Tiranë dhe s’na thanë as ata të shtëpisë. Ai e kishte kërcënuar që ti nuk merr njeri tjetër përveç meje, e kapi menjëherë dhe e qëlloi. Nuk kishim bërë ndonjëherë ankesë në polici”, kështu është shprehur në polici motra e Arielës.

Nën lot dhe në gjendje të ngarkuar emocionale, motra e Arielës përsëriste vazhdimisht para oficerëve të policisë gjyqësore: “Ma vrau motrën para syve”.

Sipas gazetarit Koka, studentja kishte marrë kërcënime të herë pas hershme dhe zakonisht ruheshin, por kësaj radhe u kapën të papërgatitura nga Aldisoni.

“Ata ishin të papërgatitura pasi zakonisht ruheshin. Për kërcënimet ishte vënë në dijeni edhe familja e vajzës dhe e djalit. Ai ia kishte rrëfyer familjes së Arielës, ia kishte rrëfyer edhe Arielës. Fakti që kërcënimi nuk ishte marrë seriozisht çoi në këtë ngjarje. Gjithë problematika për të cilën po diskutojmë është denoncimi, se po të ishte denoncuar ndoshta mund ta kishin parandaluar këtë ngjarje. Mbajtja e konfliktit brenda fshatit apo brenda rrethit familjar tek dy palët sjellë këtë pasojë. Se policia po të ishte në dijeni ndoshta Alisoni do ishte mbajtur nën mbikëqyrje, mund të ishte trembur.

Fakti që kërcënimi nuk është marrë seriozisht, është mbajtur brenda mureve të shtëpisë për të mos u bërë publik në fshat se mund të keqinterpretohej, na ka sjellë në këtë pasojë dhe nuk kemi pse të fajësojmë as Arielën, por shoqërinë apo le të themi ata persona më të rritur se Aldisoni apo se Ariela të cilët mund të merrnin përgjegjësi për ta zgjidhur ligjërisht këtë situatë”, u shpreh gazetari Koka.

Sa i përket dinamikës së vrasjes, një dëshmitar që pa të gjithë skenën e krimit tentoi të ndihmonte vajzën, por nuk mundi pasi ngjarja ndodhi në një kohë të shkurtër.

“Ka qenë ora rreth 14:48 minuta kur ka ndodhur ngjarja dhe në 14:52 kanë njoftuar policinë qytetarët. Ariela së bashku me motrën e saj Boretën dhe kushërirën kanë qënë duke kaluar në trotuar tek Universiteti i Mjekësisë, mesa duket Aldisoni i ka ndjekur, e ka ndaluar Arielën dhe më pas e ka qëlluar. Kjo ka qenë skena e zhvilluar në pak çaste, ku askush s’ka mundur të ndërhynte. Një shoku i kolegut tonë e kishte parë skenën kur e ka ndaluar dhe ka tentuar të zbresë nga makina për ta ndihmuar, por gjithçka ka ndodhur shumë shpejt. Ariela, sipas dëshmitarëve, ka humbur jetën në moment pavarësisht ndihmës së shpejtë që i është dhënë, ndërsa Aldisoni ndodhet në spitalin e Traumës në gjendje të rëndë për jetën”, u shpreh gazetari Koka.

Ndërkohë, pedagogu Erlis Hereni i cili e njihte Arielën ka deklaruar se 21-vjeçarja ishte studente shumë e mirë dhe ëndërronte të bëhej pedagoge.

“Ariela ka qenë absolute në lëndën time. I hodha një sy regjistrit sot për të qenë korrekt, ajo nuk e ka patur të thjeshtë, nuk ishte nga Tirana, por ia dilte shumë mirë. Kam qenë në automjet kur e kam mësuar lajmin. Ndalova makinën dhe i hodha një sy, ishte një shok i vërtetë, më vonë mësova ngjarjen. Dua të shpreh edhe ngushëllimet familjes. Ishte një investim familjar shumë i mirë që nuk u mbrojt nga ne të tjerët”, tha pedagogu Hereni.

Po ashtu psikologia Pampuri tha se ngjarja nuk mund të quhet krim pasioni, por ndjenjë posesive të mashkullit shqiptar.

“Një krim i tillë është i pafalshëm për këdo. Një krim i tillë nuk është krim pasioni. Këtu nuk kemi një dashuri por ndjenjën posesive të mashkullit shqiptar. Nuk ka dashuri me vrasje, nëse dikush të do të lë të jetosh i lirë, ne jemi në një marrëdhënie sepse duam jo sepse dikush apo të tjerët duan. Në këtë rast djali nuk ka menduar as për vajzën dhe as për dashurinë. Ne vijmë nga një shoqëri ku mashkulli dominon. Nuk mund të krijohet një marrëdhënie nëse nuk duan të dy, kjo është shumë jetësore”, tha Pampuri./tvklan.al