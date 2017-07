Publikuar | 17:05

Në vetëm 6 muaj nga publikimi, “Despacito” e këngëtarit Luis Fonsi është në dy këngët më të klikuara në Youtube,

Hiti i kësaj vere ndodhet në vend të dytë në renditjen e videove më të shikuara, me 2.6 miliardë klikime. Vendi i parë mbahet ende nga “See You Again”, kolona zanore e “Fast and Furious 8”, me 2.9 milionë.

Megjithatë me këto ritme, “Despacito” pritet të marrë fronin e videos më të klikuar për pak kohë.

