Detaje/ 5 kg kokainë në makinë, si u kapën 2 shqiptarët në Itali

Publikuar | 12:23

5 kilogramë kokainë e pastër, që kapte vlerën e më shumë se 500 mijë eurove u gjetën nga policia italiane në kroskotin e një makine me targa franceze. Policia arrestoi dy të rinj shqiptarë, drejtuesin e mjetit “Ford Focus” Rizard Alibaj 27 vjeç, banues në Francë dhe Alfons Peraj, 26 vjeç, rezident në Asti së bashku me familjen. Mbi ta rëndon akuza e trafikut të lëndëve narkotike.

Si ra policia në ndjekje të shqiptarëve?

Policia kishte vënë re një Ford Focus me targa franceze, i ndaluar poshtë një pallati në Alessandria. Shoferi ishte një person i panjohur për policinë. Me të po fliste në trotuar Peraj. Ai ishte vënë nën vëzhgimin e policisë, por nuk kishte patur kurrë probleme me drejtësinë më parë. Ai punonte në një restorant, por policia kishte rënë në gjurmë të shqiptarit për shkak se ai e linte qytetin shpesh duke udhëtuar jashtë shtetit, gjë që ishte dyshuese duke parë punë e tij të thjeshtë si kamarier. Kështu që në momentin që policia e pa Peraj duke dalë nga makina me targa franceze dhe pasi po fliste me shoferin vendosi të ndërhynin për të bërë një kontroll.

Alibaj i tregoi autoriteteve pasaportën shqiptare. Ai i tha se ishte nisur drejt Francës për të takuar disa bashkëkombas. Por prania e një numri të madh deodorantësh ‘Arbre Magique’ i ka bërë të dyshojnë forcat e policisë.

Policia e kuptoi që deodorantët ishin aty sepse po përdoreshin për të fshehur një aromë tjetër në makinë. Kështu që mjaftoi ky fakt për të bërë një kontroll të plotë në makinë. Ekrani i radios së makinës ishte i rremë dhe e hoqën lehtësisht. Një nga oficerët kaloi dorën, për të gjetur pesë pako me kokainë të fshehura në airbag -un nga krahu i pasagjerit. Alibaj dhe Peraj u arrestuan.

Mësohet se të dy shqiptarët nuk kanë folur në polici. Ata kanë dalë ditën e djeshme para gjykatës./tvklan.al