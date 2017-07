Dhuna ndaj deputetit, reagon Partia Demokratike

Publikuar | 21:17

Dega e Partisë Demokratike në Mat ka reaguar pas dhunimit të deputetit Bedri Hoxha nga një 59-vjeçar para nisjes së aktivitetit elektoral të kryetarit në detyrë të PD-së Lulzim Basha, në Burrel.

Partia Demokratike Dega Mat dënoi me forcë incidentin dhe rikonfirmoi solidaritetin e plotë me z. Hoxha, “siç edhe u demonstrua në aktivin e sotëm të degës së PD Mat, po ashtu edhe nga kryetari në detyrë i PDSH z. Lulzim Basha, i cili e nisi fjalën pikërisht duke dënuar me forcë ngjarjen dhe duke kërkuar bashkimin e çdo demokrati kundër çdo provokimi.”

Dega lokale e PD-së tha se “Sipas informacionit që kemi, çfarë ndodhi sot nuk ka asnjë motiv politik dhe asnjë lidhje me aktivitetin e strukturës së PD.”

Teksa, në krahun tjetër shprehu keqardhjen e thelle për arë që e quajti “nxitimin e ndokujt për ngjyrim dhe përdorim politik të kësaj ngjarje.”

/tvklan.al