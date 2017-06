Dhunimi i koordinatorit të LSI, Malaj: U godit me levë dhe iu drejtua arma

Publikuar | 20:30

I përditësuar/ Një prej koordinatorëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Fushë – Krujë mësohet se është dhunuar këtë të diel, nga persona të paidentifikuar. Ishte zyra për shtyp e LSI, e cila në një njoftim të shkurtër për mediat tha se koordinatori ndodhej në Spitalin Ushtarak.

Pak minuta vonë, në ambientet e këtij spitali shkoi ish – kreu i LSI, Ilir Meta dhe Nënkryetari Luan Rama.

Ndërsa kandidatja për deputete, Nora Malaj deklaroi se i lënduari ishte goditur me levë dhe ishte kërcënuar me armë zjarri.

“Segmente të paidentifikuara të policisë së Rilindjes, në bashkëpunim me këta të inkriminuar, sot, pa pikën e turpit, me pa përgjegjshmërinë më të madhe njerëzore e morale kanë goditur me levë dhe më pas i kanë drejtuar armët një qytetari, një mësuesi, një drejtuesi, i cili ishte dhe priste takimin elektoral. Është i pafalshëm dhe i paprecedentë ky rast”.

Po gjatë ditës së sotme, në Fushë – Arrëz u raportua se kryetarja i LSI në Pukë, Saimira Laçi dhe ajo e LRI, Romina Kuçi gjithashtu u dhunuan fizikisht nga persona ende të pa identifikuar.

Vetë LSI reagoi duke shpërndarë një video të Kuçit, e cila shfaqej duke marrë ndihmë mjekësore në spital. Sipas LSI, ajo u dhunua nga militantë dhe drejtues të Partisë Socialiste./tvklan.al