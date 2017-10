Disiplina gjobit sërish FSHF -në

Publikuar | 23:55

Federata Shqiptare e Futbollit është gjobitur sërish nga komisioni i disiplinës së FIFA, kësaj here me 30 mijë franga zvicerane. Shkak është sjellja e tifozëve në takimin me Maqedoninë më 5 shtator në Strumicë.

Sipas njoftimit të publikuar në faqen e FIFA-s ka patur flakadë në ndezur dhe parrulla politike. Në njoftim shkruhet edhe për vonesë në nisjen e pjesës së parë dhe të dytë.

Ky është ndëshkimi i shtatë që Federata Shqiptare e Futbollit merr në këtë sezon.

Tv Klan