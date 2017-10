DJ më i mirë në botë/ Holandezi Martin Garrix fitoi çmimin mes 100 konkurentëve

Publikuar | 22:45

Martin Garrix është deejay më i mirë në botë dhe kjo është konfirmuar për të dytin vit radhazi. I riu holandez u shpall sërish fituesi i sondazhit për 100 Dj më të mirë. Martin është i ri në tregun muzikor, por ai ka lënë mbrapa shumë dj me famë botërore. Garrix bën një ndërthurje të mirë të rrymave muzikore në prodhimet e tij.

“Është një nder i madh për mua që jam votuar DJ numwr 1 për herë të dytë, unë jam me të vërtetë mirënjohës për të gjithë njerëzit që morën kohë për të më votuar” .

Pas bashkëpunimeve të shumta me këngëtarë të njohur si Dua Lipa, Bebe Rexha, James Arthur dhe një kolazh me David Guetta tani po sundon tregun e muzikës.

Ai ka bërë debutime në Tomorroëland dhe në Coachella në Shtetet e Bashkuara, por dhe koncerti i tij në Ibiza tërhoqi shumë vëmendje. Ylli hollandez përveçse merret me muzikë bën dhe shumë bamirësi, ndihmon fëmijët në Afrikën e Jugut dhe gjithë të rinjtë që kanë probleme.

Burimi: Klan Plus