Djali i deputetit martohet 3 muaj pas vdekjes së të atit, mesazhet e kolegëve

Se jeta ka dhe gezime! Me trashegime Admir e Orjela, jete te lumtur dhe bekimet e Zotit te keni!Me siguri Gjovja sheh nga lart e po ju bekon me buzeqeshjen e tij, ashtu si vetem ai qeshte e po gezon bashke me ne kurorezimin tuaj!U be sic ti Gjove deshe, nje dasem ku te mblidheshim te gjithe bashke femijet e tu, nena jote, familjaret, te dashurit e gjithe miqte e tu, te gezonim! Na mungon te gjitheve miku im i zemres! Urime nga zemra e jete te gjate bashke Admir & Orjela!

Publié par Lefter Koka sur dimanche 3 septembre 2017