“Djegia e demave”, festivali i dritave dhe ngjyrave në Meksikë

Publikuar | 21:22

Një herë në vit, qyteti Tultepek në Meksikë kthehet në një manifestim dritash, ngjyrash, shpërthimesh dhe zhurmash. Çdo muaj mars, qyteti organizon Festivalin kombëtar të quajtur “Pyroteknik”.

Festimet zgjasin rreth 9 ditë dhe ato konkludojnë me festën me të madhe, që quhet “djegia e demave”. Në këtë ditë, banorët e Tultepekut mblidhen dhe ndërtojnë dema të mëdhënj prej letre, të cilët janë të dekoruar me vizatime shumëngjyrëshe.

Atyre u bashkangjiten fishekzjarre të madhësive të ndryshme, të cilat më pas ndizen në paradën që organizohet përgjatë qytetit.

Fishekzjarret janë pjesë e traditës së këtij qyteti prej shekujsh, dhe për meksikanët, kjo është një nga festat më të bukura të vitit.

Burimi: Klan Plus