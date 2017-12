Djegia e mandateve? Basha: Të gjitha opsionet mbeten të hapura

Publikuar | 15:49

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në një konferencë për mediat, tha se të gjitha opsionet mbeten në tavolinë, përfshirë edhe sugjerimin e ish-kryeministrit Sali Berisha, për djegien e mandateve. Nga Selia Blu, kreu i PD iu përgjigj interesit të gazetarëve.

Të hënën ish-kryeministri Sali Berisha hodhi idenë e djegies së mandateve në shenjë proteste ndaj vendimit të mazhorancës. I pyetur për këtë Basha tha:

“Mund t’ju them se opozita i ka diskutuar në detaje të gjitha opsionet dhe të gjitha opsionet mbeten të hapura. Vendimet e opozitës do të jenë në përputhje me interesin më të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve”.

Pyetjes nëse Partia Demokratike do ta çojë çështjen e zgjedhjes së Kryeprokurores së përkohshme në Gjykatën Kushtetuese, Basha iu përgjigj: “Nuk dua t’u jap iluzion qytetarëve se kjo krizë politike mund të zgjidhet në rrugë kushtetuese. Askush të mos ketë asnjë iluzion, kryeprokurori është Edi Rama.”

“Puçi kushtetues nuk ndalet me peticione, ndalet vetëm me përballje”, tha Basha duke nënvizuar se kriza është thellësisht politike.

Çfarëdo të thonë ambasadorët, faktet janë ato që janë

Në lidhje me deklaratat e ambasadave të huaja në Tiranë, përfshirë atë të SHBA-ve dhe BE-së, që dënuan dhunën e djeshme në parlament, Basha tha: “Nuk kam ndërmend të ndryshoj sot rregullin tim për të mos komentuar ambasadorët e huaj, dhuna e vetme në parlament dje nuk ishin tymueset, por dhunimi i kushtetutës. Çfarëdo të thonë ambasadorët, faktet janë ato që janë. Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk është krijuar prej 8 muajsh, në dhunim flagrant me Kushtetutën, Prokurori është zgjedhur në mënyrë anti-kushtetuese nga Edi Rama dhe pa vetting. SPAK-u dhe Byroja e Hetimit nuk janë krijuar dhe nuk dinë se kur do të krijohen. Këto janë fakte, të tjerat pastaj janë opinione dhe mendime që gjithkush ka të drejtë t’i japë dhe natyrisht të mbajë përgjegjësi para atyre që mbahet përgjegjësi.”

/tvklan.al