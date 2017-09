Lu: Dekadën e ardhshme anëtarësoheni në BE

Publikuar | 15:30

Ambasadori amerikan e sheh me optimizëm të ardhmen e Shqipërisë, për të cilën tha se dekadën e ardhshme do t’i bashkohet familjes europiane. Diplomati amerikan i bëri këto deklarata gjatë një takimi me të rinjtë në Rrëshen, pjesë e një turi që ambasadori Lu do të kryejë në të gjithë vendin.

“Ndryshime të mëdha po vijnë për Shqipërinë. Unë besoj fuqimisht se Shqipëria do të bashkohet me Bashkimin Evropian në dekadën e ardhshme. Të gjithë ju, fëmijët dhe nipërit tuaj do të jetojnë si qytetarë të plotë të Evropës me të gjitha të drejtat dhe privilegjet e anëtarësimit në BE”.

Lu tha se është e arsyeshme që qytetarët të kërkojnë nga qeveria të sigurojë para për të blerë libra për studentët, por nëse ajo refuzon atëherë i duhen drejtuar të tjera pyetje.

“Ju duhet të pyesni se si ata janë duke paguar për ndërtesat e tyre qeveritare, makinat e tyre luksoze dhe udhëtimet e tyre të huaj. Ju këmbëngulni për liritë personale, siç ndodh në SHBA. Ju jetoni në demokraci. Nëse e kërkoni atë, qeveria juaj duhet të përgjigjet. Ose do t’i rrëzoni”

Lu përmendi si arritje të mëdha të Shqipërisë në këto vite anëtarësimin në NATO, liberalizimin e vizave me BE, dekriminalizimin dhe reformën në drejtësi.

Tv Klan