Dorëhiqet kreu i Drejtorisë Operacionale në Durrës

Publikuar | 14:09

Drejtori i Drejtorisë Operacionale në Durrës, Fatjon Sulaj ka dhënë dorëheqjen nga detyra.

Teksa e ka konfirmuar largimin nga ky post, në një reagim në rrjetet sociale, Sulaj ka sqaruar se kjo dorëheqje vjen për shkaqe që kanë të bëjnë më karrierën dhe jo me cigaret kontrabandë, të bllokuara dy ditë më parë.

” Sqarim! Menjëherë kazani mediatik bëri atë që s’duhej! Ngatërroi një çështje me një tjetër! Nuk ka lidhje pozicioni i drejtorisë që unë mbaja me kontrabandën e mallrave! Janë dy kahe të kundërt! Shokët gazetarë të interpretojnë më mirë veprimet! Dorëheqja ime ka lidhje vetëm me karrierën time profesionale!”, shkruajti Sulaj.

Të hënën në mbrëmje, autoritetet bllokuan 6100 koli me cigare me vlerë rreth 610 mijë euro, në Portin e Durrësit, pas një hetimi të nisur në 30 Tetor./tvklan.al