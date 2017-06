Dy plumba në gjoks krushkut: Do më helmonte dhitë

Publikuar | 15:17

“E vrava sepse do spërkaste rrushin dhe do më helmoheshin dhitë”, kështu dëshmoi 53 – vjeçari Sokrat Xhuveli, i cili të enjten vrau me çifte fqinjin e tij, Et’hem Brahimaj, 78 – vjeç.

Xhuveli i tha hetuesve se kishte kërkuar nga viktima që të mos e hidhte helmin në hardhi. Por ai nuk e kishte dëgjuar dhe jo vetëm kaq, por edhe e kishte fyer.

Në këto kushte, Xhuveli ka shkuar në shtëpi dhe ka marrë çifte. Ai e qëlloi Brahimajn me dy plumba në gjoks duke e lënë të vdekur në vend.

Viktima dhe autori përveçse ishin fqinj, ishin edhe krushq. Mbesa e autorit është nusja e djalit të viktimës.

Konfliktet në familje u menduan si një nga shkaqet e krimit, por vetë autori dëshmoi se sherri kishte nisur pikërisht nga frika se do t’i helmonte dhitë.

Ngjarja ndodhi në lagjen shkallë të Borshit dhe banorët tregojnë se autori njihej si një njeri i shpërfillur nga familja. Si i tillë, ai endej rrugëve. 53 – vjeçari njihej edhe si konsumues i alkoolit.

Ndërsa 78 – vjeçari Et’hem Brahimaj, baba i 6 fëmijëve gëzonte respektin e banorëve të zonës./Abc News