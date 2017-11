E denoncoi Berisha, Qeveria emëron drejtorin e Aviacionit Civil

Publikuar | 21:23

Qeveria ka miratuar emërimin në postin e drejtorit të Autoritetit të Aviacionit Civil Krislen Kerin. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave.

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 12 të ligjit nr.10233, datë 11.2.2010, “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Emërimin e z. Krislen Keri, drejtor ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”, thuhet në vendimin e Qeverisë.

Kujtojmë se Krislen Keri u denoncua një ditë më parë nga ish-Kryeministri Sali Berisha, i cili në postim në Facebook shkruante se ministri Gjiknuri mori 100 mijë Euro ryshfet për të propozuar Kerin në këtë post.

Denoncimi i ish-Kryeministrit Sali Berisha një ditë më parë:

Gjiknuri merr 100 mije euro ryshfet dhe emeron vrasesin drejtor ne Aviacionin Civil!

Lexoni mesazhin trondites te nepunesit dixhital!

I bej thirrje prokurorise te hetoje me perparesi akuzat e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje, ne Ministrine e Infrastruktures u zhvillua konkursi per drejtorine e Aviacionit Civil! Ky konkurs i stisur perfundoj duke nxjerre fitues, vrasesin e nje nene edhe dy femijeve te vegjel te karburanti i babait te tij ne golem! Gjiknuri legjitimon edhe njeher nje vrases i cili ka genjyer ne cv-n e tij, duke mos plotesuar asnje nga kushtet e kerkuara, edhe duke e lene aviacionin civil ne duart e mafias! Bashkangjitur keni listen e fituesve edhe kerkesat e kerkuara gjasme nga Ministria, keto pike u kontestuan nga te gjithe anetaret e gares por asnje ne ministri nuk ka nderhyre pasi Z.gjiknuri ka marre mbi 100 mije euro per pozicionin ne fjale!!

Ju lutem anonim, per arsye profesionale, ju faleminderit!

Sic edhe mund te shikoni, anetaret e gares jane te gjithe njerez te respektuar, me historik ne aviacion! Ju lutem, ngrijeni si ceshtje, keto jane konkurset e edi rames! Kerkoni per kete Krislen Kerrin ne Google, rezultatet flasin vete!” /tvklan.al