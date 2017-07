Ekipi i Skënderbeu mbërrin në Kazakistan

Publikuar | 16:25

Ekipi i Skënderbeut mbylli të martën përgatitjet në Turqi dhe sot ndodhet në Kazakistan për të zhvilluar takimin e Kairatin i vlefshëm për turin e dytë të Europa Ligës.

Korçarët do të zhvillojnë sot në mbrëmje stërvitjen e fundit në stadiumin ku do të zhvillohet takimi të enjten në orën 16:45. Skënderbeu pritet të luajë me një mesfushë të ngjeshur për të ndalur sulmet e kundërshtarëve.

Në sulm deri më tani më i favorizuar është Xhejms. Skënderbeu kaloi pa probleme në turin e parë Sant Xhulian nga Andorra.

Tv Klan