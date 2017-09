Emri/ I arrestuari arratiset nga komisariati i policisë, FNSH del në terren

Publikuar | 15:25

Një 20-vjeçar i arrestuar është arratisur nga komisariati i policisë së Pukës në momentin kur po bëhej gati për t’u transferuar në dhomat e paraburgimit të komisariatit të Shkodrës.

Zyrtarisht policia njofton se ngjarja ndodhi rreth orës 11:00 kur po plotësohej dokumentacioni për transferimin e tij. Ai është Ermirjon Nikja, banues në lagjen “Don Bosko” të Tiranës.

Ai është arrestuar tre ditë më parë, më 6 shtator pasi dyshohet se është autori që grabiti me dhunë një emigrant në 24 gusht në Gomsiqe.

Sot Ermirjon Nikja do të dilte para gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë arrest me burg të vendosur ndaj tij në mungesë.

Kur policët po kryenin procedurat Nikja përfitoi duke dalë nga dera prej druri. Më pas ai zbriti shkallët dhe u largua në drejtim të paditur. Të njëjtat burime thanë se ambienti ku po qëndronte Nikja nuk ka asnjë kusht sigurie, ndërsa dhomat e izolimit të katit të parë kanë qëndruar të mbyllura.

Për kapjen e tij menjëherë janë nisur në drejtim të Pukës 6 grupe të FNSH, si dhe forca të shumta nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër.

Janë ngritur pika të shumta kontrolli dhe është njoftuar Drejtoria Vendore e Policisë Kukës e Lezhë, si dhe Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Shkodër e Kukës.

Në lidhje me këtë ngjarje , menjëherë Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Haki Çako ka urdhëruar Drejtorinë e Standarteve Profesionale në Policinë e Shtetit për të nisur hetimin disiplinor dhe për të marrë masa drastike ndaj gjithë personave përgjegjës për këtë ngjarje, në Komisariatin e Policisë Pukë.

Ndërkohë, Drejtori i SH. Ç. B. A. në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Eduart Merkaj ka nisur një grup kontrolli për të filluar hetimin penal ndaj personave përgjegjës./tvklan.al