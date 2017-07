Emri/ Prindërve shqiptarë u mbytet fëmija përpara syve

Publikuar | 21:30

Kur pushimet kthehen në tragjedi. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur për një familje shqiptare në Itali.

Vogëlushi i tyre 6- vjeçar është mbytur në det. Sipas mediave italiane Elidion Bufi, 6- vjeç, me origjinë shqiptare ka qenë me pushime me prindërit e tij në Roseto, Teramo në Itali.

Fëmija ka qenë në duke u larë dhe prindërit në çadër, por vetëm pas disa minutash turpi i tij ka dalë i pajetë në breg të detit.

Edhe pse ka mbërritur menjëherë ambulanca dhe helikopteri për ta transportuar në spital, vogëlushi nuk ka mundur dot të mbijetojë./tvklan.al