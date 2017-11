Emri/Akuzohej për disa vepra penale, pranga 24-vjeçarit

Publikuar | 13:47

Një i ri është arrestuar nga policia kufitare e Kakavijës, pasi mbi të rëndojnë disa vepra penale.

Denis Imeri, 24 vjeç, banues në Memaliaj, ditën e martë ka qenë duke kaluar në Pikën e Kalimit Kufitar Kakavijë dhe pas intervistimit dhe verifikimeve të bëra nga punonjësit e policisë në sistemin ‘’TIMS’’, Imeri rezultoi se ishte person në kërkim.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin penal nr.224, datë 28.04.2017, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg” për veprat penale “Prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike”, “Vjedhje e kryer në bashkëpunim” dhe “Prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake luftarake dhe municionit” parashikuar nga nenet 134/2, 283/2 278/1 të Kodit Penal.

Gjithashtu, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendim nr.932A, datë 05.05.2017, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg” për veprat penale “Vrasje me dashje e mbetur në tentativë” dhe “Prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionit” parashikuar nga nenet 76-22, 278/2 të Kodit Penal.

/tvklan.al