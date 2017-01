Cili është qëllimi i vërtetë i Ertugrulit në Kostandinopojë? Kush do ta ndihmojë Ertugrulin për të shitur mallrat e tij? A do të arrijë Uraj bej të bindë babain...

Ertugrul tashmë është nisur drejt vendit ku do të ngrejë perandorinë e tij. Çfarë do të ndodhë gjatë rrugës? Cilët do të jenë aleatët dhe armiqtë e tij? Personazhe...