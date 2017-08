Europa digjet nga i nxehti

Publikuar | 19:25

Europa po përjeton ditët më të nxehta të 10 viteve të fundit. E premtja ka shënuar temperatura rekord në Italinë fqinje, me Sardenjën e cila shkoi në 47 gradë celsius dhe Romën 43 gradë celsius.

Dy ditë më parë, dy persona humbën jetën në Rumani dhe Poloni si pasojë e temperaturave ekstreme. Dhjetra të tjerë shtrohen çdo ditë në spitale pasi temperaturat e larta u shkaktojnë probleme me shëndetin.

Dhjetra qytete në Itali janë në gatishmërinë maksimale pas alarmit të Ministrisë së Shëndetësisë, ndërkohë që në vend janë rikthyer edhe zjarret.

Disa rajone të Europës po luftojne me thatësirën e madhe si pasojë e valës së nxehtësisë. Kroacia, Serbia dhe vende të tjera të rajonit të Ballkanit gjithashtu janë përfshirë nga zjarret.

Temperaturat e larta pritet të vazhdojnë në pjesë të Evropës qëndrore dhe Ballkanit të paktën deri të hënën. Një studim i botuar se fundmi në revistën mjekësore The Lancet, parashikon se temperaturat e larta do të jenë çdo vit edhe më ekstreme. Europa jugore do të jetë vendi më i prekur nga vdekshmëria e motit ekstrem që pritet të shkaktojë 150 mijë viktima në vit deri në fund të shekullit.

TV KLAN