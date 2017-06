Europa League, Partizani përballë Botev Plovdiv

Publikuar | 21:30

Partizani do ta nisë në Tiranë garën në Europa League për këtë sezon. Sfida e parë me Botev Plovdiv do të luhet të enjten në orën 17:00 në “Selman Stërmasi”. Trajneri Sulejman Starova kërkon kualifikimin, por nuk beson se mund të arrihet që në ndeshjen e parë.

“Objektivi për tu kualifikuar është i vështirë, por shpresojmë me përgatitjet të bëjmë më të mirën. Unë them që janë dy ndeshje për tu luajtur.”

Botev Plovdiv është fituesi i kupës në Bullgari dhe Starova tha se ka informacion të mjaftueshëm. Në ambientin sportiv është diskutuar se pas kupave të Europës te Partizani do të vijë Mladen Milinkoviç, i cili drejtoi Luftëtarin sezonin e fundit. Sulejman Stravova tha se është i gatshëm për çdo rol në klub, por nuk preferon Milinkovic si trajner.

“Unë e kam thënë që do të dal në pension në këtë klub, këshilltar apo trajner. Milinkoviç ka bërë një punë të mirë në Gjirokastër. Këshilla ime ka qenë që të mos jetë ai.”

Përveç Partizanit të enjten do të luajnë edhe Skënderbeu me Sant Julia në Korçë dhe Tirana me Maccabi Tel Aviv në Izrael.

/Tv Klan