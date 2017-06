Familja në qiell të hapur, shkak një ngatërresë me hipotekën

Publikuar | 21:11

Burbuqe Selamaj, një banore në zonën e Qesarakës, ankohet në emisionin “STOP” se i ka ndodhur një episod i pazakontë që ka të bëjë me shtëpinë e saj. Apartamentin e ka blerë në vitin 2007 dhe një vit më vonë është pajisur edhe me dokumentin hipotekor. Por pas 7 vitesh që gëzonte shtëpinë e saj, i troket në derë fqinja e katit të poshtëm, duke pretenduar pronësinë e hyrjes së saj. Në vitin 2016, çështja shkoi në gjykatë, nga ku del në dritë se edhe një tjetër fqinje që pretendonte pronësinë e së parës. Kjo histori vijon pothuaj me çdo apartament e në fund një familje ngel në qiell të hapur. Juristi i Hipotekës, Eneid Kaloci thotë se regjistrimi hipotekor është bërë konform procedurave ligjore, por kontratat e blerjes nuk kanë bashkangjitur planimetritë. Nga kjo ngatërresë, ai konfirmon se një familje do të mbetet pa shtëpi.

“Unë quhem Burbuqe Selamaj. Kemi ardhur në Tiranë, kemi blerë shtëpi më 29 Dhjetor 2007 dhe në Maj të 2008 del hipoteka. Këtë shtëpi e kemi blerë te pronari i pallatit, te firma “3D”, përfaqësuar nga Xhemal Çeço. Pasi ne kishim 7 vite që jetonim në këtë pallat, në këtë apartament, na vjen dikush në derë na thotë që apartamenti nuk është i juaji, por është i yni dhe zonja që na erdhi në derë kishte të drejtën e saj, sepse posedonte një dokument, i cili ishte me numrin 3, që realisht duhet ta kishte ky apartamentin këtu. Fillimisht nuk e kuptuam problemin, e morëm si të dorës së dytë, thamë jemi me hipotekë. Më 16 Korrik 2015 na vjen fletë-thirrja për në gjyq, zonja na kishte paditur. Pas një kalvari 2-vjeçar të gjyqit, me gjyqtar Arben Mullaj, më 18 Prill 2017 gjyqtari vendos që ne të dalim nga kjo shtëpi, por jo vetëm kaq, duhet t’i paguajmë zonjës një vlerë prej 140000 lekësh të vjetra në muaj.”

Burbuqja shprehet se gjithë ngatërresa ka ndodhur prej numrit të pasurisë që i është vendosur në hipotekë. Ajo posedon numrin 16, ndërkohë që banon në apartamentin me numër 3. Ndërkohë që një tjetër banore e pallatit, Dhurata Turlluaj rrëfen se i ka ndodhur e njëjta gjë, ka përzgjedhur shtëpinë, e ka paguar, por në hipotekë i është vendosur një apartament tjetër.

Hipotekat e të gjithë banorëve janë gabim dhe si rrjedhojë një familje ngelet pa shtëpi. Ndaj gazetarja e emisionit “STOP” iu drejtua Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë, ku komunikoi me juristin e Hipotekës, Eneid Kalocin.

“Nuk shoh asnjë arsye për sa i përket pretendimit nga ana e ankuesve, në lidhje me numrat e pasurisë, pasi ato janë një procedurë e brendshme. Kontratat që kanë bërë palët pretendojnë që janë ngatërruar hyrjet dhe për këtë shkak janë numrat e pasurisë. Me sa shoh kontratat nuk kanë të bashkëlidhura as planimetritë që duhet të kishin, që ndoshta mos ndodhë edhe kjo ngatërresë në lidhje me apartamentet.”

Gazetarja – Kush e ka bërë të gjithë këtë?

“Fajin për këtë problem e ka investitori, pra administratori i shoqërisë, sepse ka bërë më tepër kontrata nga ç’ka pasuri. Në rast se sistemohen të gjithë banorët në bazë të vendimit të gjykatës, i bie që dikush të ngelet pa një pasuri, pa një apartament.”

Pra të gjithë banorët kanë paguar për banesat e përzgjedhura prej tyre, por hipoteka i ka përcaktuar në të tjera dhe për më tepër një prej familjeve ngelet në mes të katër rrugëve…/tvklan.al