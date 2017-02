FATE TE KRYQEZUARA – EPISODI 196

Publikuar | 12:30

Xhihan dhe Aishe kanë vajtur në Alania. Ata kalojë disa ditë të gëzuara nën praninë e njëri-tjetrit.

Teksa Hazall kthehet në shtëpi me të dashurin e saj, Emra i ka bërë pritë. Çfarë do të ndodhë në përballjen mes tyre?

Dilara është e tërbuar nga sjellja e Hazallit. Çfarë do të bëjë ajo?

Ozkan gëzon momentet me dashurinë e tij të re.

I nevrikosur, Emra do t’i dërgojë Xhihanit pamjet filmike të Hazallit. Si do të reagojë ai?

Një përleshje do të ndodhë.

Ozan do të gjejë veten në spital. Çfarë do të ndodhë me të?

Një fotografi do të zbulojë marrëdhënien mes Aishes dhe Xhihanit.