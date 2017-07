Publikuar | 18:00

Të gjithë janë të shqetësuar pasi nuk po munden të kontaktojnë as me Dilarën dhe as me Ozanin.

Keriman gjendet pranë Xhansusë. Përse do të debatojë ajo me një nga shërbyeset?

Ozkan përballet me një rrezik. Çfarë kërkon të zbulojë ai?

Xhansu dhe Deniz fillojnë të kenë mosmarrëveshje.

Xhihan kërkon ndihmën e Selmës. Përse është i shqetësuar ai?

Ozan vazhdon të shfaqë sjelljen e tij agresive, por këtë herë mund të futet në telashe.