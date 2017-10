FATE TE KRYQEZUARA – EPISODI 280

Publikuar | 21:00

Nata ka qëne e gjatë për të tërë dhe duket se Xhihan e ka të pamundur të japë një fund të lumtur për familjen e tij.

Më në fund Ozan është sërish i lirë. Si do të reagojë ai kur të mësojë se çfarë ka ndodhur me Dilarën?

E hutuar pas blerjeve, Keriman do të humbasë Xhanin. E tmerruar ajo do t’i drejtohet policisë. Si do të reagojë Ozkan kur të mësojë gjithçka?

Damir fillon të reagojë. Kush gjendet pranë tij?

Dilara dhe Rahmiu gjenden para trupit gjykues. Çfarë do të ndodhë?

Falë tolerancës së Xhansusë, Hazall mëson se Damir është mirë.

Teksa gjendet në spital për ta parë, Hazall përballet me diçka të papritur…