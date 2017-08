Mediu – Bashës: Tërhiq ministrat teknikë

Publikuar | 16:00

Fatmir Mediu i ka bërë publike kritikat ndaj Lulzim Bashës për marrëveshjen e 18 majit që prodhoi zgjedhjet e 25 qershorit. Por kur ka kaluar muaji nga zgjedhjet, kryerepublikani e ka ashpërsuar gjuhën ndaj aleatit.

Në një status ne faqen zyrtare ne Facebook, ai i kërkon Bashës të shkëpusë lidhjet me Edi Ramën duke tërhequr ministrat teknikë, pasi po e bën opozitën qesharake dhe kompromentuese.

“Basha duhet urgjentisht të shkëpusë çdo lidhje që ka me Ramën nëpërmjet presencës së ministrave teknik, kjo e bën opozitën të papranueshme, qesharake dhe komprometuese”, thotë kreu i PR.

Partia Demokratike e ka justifikuar mbajtjen e ministrave në qeveri me faktin se ata po përgatisin një raport mbi zgjedhjet. Por Mediu thotë se raporti mund të hartohet edhe pa qenë pjese e qeverisë.

“Sado i drejtë të jetë argumenti për të ndërtuar një raport për zgjedhjet, ata mund ta kryejnë këtë punë duke mos qenë ministra në bashkëpunim strukturat që u morën me zgjedhjet në 12 qarqet apo pranë çdo kandidati.

Mjafton po ashtu fakti qe te analizohen filmimet e numërimeve të disa qarqeve për të parë se forca e parasë dhe krimit është më e fortë se politika dhe shteti, dhe njëkohesisht ortake e pushtetit të Ramës”, shkruan Mediu në Facebook.

Kryetari i Partisë Republikane thotë se kjo opozitë po tregon mëdyshje, dhe ky dyzim si përfundim të vetëm ka dështimin.

“Çdo opozitë që krijon mëdyshje, paqartësi dhe mungesë transparence në opinionin publik është e prirur të deshtojë”, vazhdon ai.

Edhe vetë kryeministri Rama ka kërkuar largimin e ministrave teknikë pas fitores së socialistëve në zgjedhje dhe qëndrimit të demokratëve në opozitë, duke paralajmëruar se nëse nuk e dorezojnë detyrën, sipas marrëveshjes së 18 majit, do të ndërhyjë. Por deri tani nuk ka pasur asnjë lëvizje nga asnjëra palë. TV KLAN

Statusi në Facebook i Fatmir Mediut:

Të dashur miq

Opozita nuk emërohet, ajo është përfaqësuese e vullnetit të qytetarëve të cilët nuk e kanë pranuar dhe nuk pranojnë qeverisjen e Ramës.

Opozita duhet të ketë në vlerësimin e saj jo vetëm ata qytetarë që votuan për të, por ata që nuk u bindën prej saj për ta mbështetur atë duke bërë që ne të marrim më pak vota se 2013 dhe ne duhet të analizojmë të gjitha arsyet pse?

Opozita duhet të vlerësojë dhe përfaqësojë dhe atë pjesë të elektoratit që ka kohë që nuk voton sepse ka humbur besimin në lirinë e votës dhe mundësinë e ndryshimit nëpërmjet votës, apo që politika përfaqëson interesat dhe u shërben njerëzve.

Opozita nuk është vetëm protestë karshi së keqes, por dhe alternativë zgjidhje e cila nuk merr formë dhe kuptohet në një muaj fushatë.

Opozita si në parlament dhe jashtë saj duhet të organizohet për të denoncuar keqqeverisjen dhe të angazhojë grupe të rinjsh për të hulumtuar dhe prezantuar idetë e djathta.

Opozita jonë duhet të dalë nga populizmi i pavlerë dhe të demonstrojë qartë se është e djathta dhe përfaqëson interesat më të mira të Shqipërisë dhe shqiptarëve.

Opozita duhet të ngrihet fort kundër politikave alla “Hugo Caves të Edi Ramës” siç janë ato të demokracisë popullore të shoqëruar me struktura të organizuara të krimit dhe trafiqeve në çdo bashki të lidhura me pushtetin.

Opozita ndertohet duke bindur shqiptaret se ndryshimi nuk vjen duke pritur qe te ndryshoje shoqeria si è tere, por duke ndryshuar sejcili prej nesh, me bindjen se ne jemi te paret dhe jo qeveria.

Opozita duhet te gjeje rrugen per te zgjuar koshiencen qytetare dhe shpresen se ky vend ka te ardhme

