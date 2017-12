Flet deputeti i vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë

Publikuar | 14:58

Fatmir Hasani punën e ka në kryeqytetin serb. Kuvendi i Serbisë ka 250 deputetë dhe ata quhen përfaqësues të popullit. Në themelet mbi 100-vjecare edhe shqiptarët e Serbisë kanë histori të gjatë. Kanë rezistuar si deputetë historikisht. Mandatin që shkoi humbën një deputet. Nga Bujanoci në Beograd.



Fatmir Hasani, deputet i Kuvendit të Serbisë: “Me gjithë këtë të kaluar, është vështirë që të jesh deputet i pranueshëm gjithkund.”

Arritjet i kanë të vogla, por praninë të rëndësishme. Kërkesat e tyre drejt Beogradit kanë qenë të ndryshme, por fillimisht kërkojnë punë.

Hasani thotë se me Shqipërinë marrëdhëniet kanë patur shkëputje. Një kohë të shkurtër ishin pjesë të shumicës. Shqiptarët në Serbi nuk janë as pozitë e as opozitë.

Tv Klan