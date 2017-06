Nën shok 29 –vjeçari që vrau prindërit

Publikuar | 15:21

Leo Nika, i cili vrau dy prindërit e tij Ali e Jenije Nika, të enjten në mëngjes, nuk ka mundur të rrëfejë për hetuesit motivet e krimit të së enjtes. Kjo pasi ai ka qenë ende në gjendje shoku.

Por nga rrëfimi i disa të afërmve te tij, mësohet se ai ka debatuar me prindërit para se t’i qellontë me armë gjahu, pasi kërkonte prej tyre një sasi parash për të ikur sërish në Itali, ku kishte punuar vite më parë.

Për shkak të gjendjes jo të mirë ekonomike prindërit kishin refuzuar t’i jepnin shumën e kërkuar.

Nika as e ka pohuar dhe as e ka mohuar këtë version. Burime të grupit hetimor thonë për Tv Klan se ai është në gjendje të rëndë psikologjike, ashtu siç u gjet në kohën e arrestimit.

Gjatë gjithë natës së të mërkurës, para krimit, Nika kishte marrë një sasi të konsiderueshme medikameshtesh, që i përdorte për kurimin e depresionit. Policia ka mësuar se Nika në momentin e krimit ndodhej vetëm me prindërit, ndërsa bashkëshortja e tij me të bijën kishte shkuar tek prindërit e saj prej një jave. Në mëngjes ai mësohet se kishte debatuar sërish me prindërit për shumën e parave dhe kur ka hasur në refuzimin e tyre, i ka qëlluar me armë gjahu.

