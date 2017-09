FMN mbërrin në Tiranë me dy misione

Publikuar | 16:16

Dy misione të Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë mbërritur në Tiranë. Mësohet se njëri prej tyre do të ketë një vizitë të shkurtër dhe tjetri afatgjatë. Ekspertët e FMN-së do të zhvillojnë takime me përfaqësues të lartë të ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë.

Fondi do të konsultojë qeverinë e re për paketën fiskale të vitit 2018-të dhe hartimin e buxhetit, ndërsa do të diskutohet edhe për fatin e marrëveshjes që do të ketë FMN me qeverinë e re.

Të dyja palët, si FMN dhe qeveria, janë shprehur parimisht dakord për një tjetër marrëveshje 3-vjeçare, por programi i dytë do të ndryshojë nga i pari. Marrëveshja që FMN kishte në 2013-ën ishte monitoruese, ndërsa e dyta pritet të jetë vetëm këshilluese.

Tv Klan