FOTO/ Aksident i rëndë në “Misto Mame”, dy të plagosur

Publikuar | 14:34

Një aksident ka ndodhur mesditën e së mërkurës në “Misto Mame”, në Tiranë, ku një automjet është përplasur me një motor në të cilin udhëtonin dy persona.

Për pasojë ka mbetur i plagosur rëndë drejtuesi i motorit, ndërsa me dëmtime më të lehta është pasagjeri.

Tvklan.al sjell foto nga vendngjarja ku drejtuesit të motorit po i jepet ndihma e parë nga qytetarët.

Ndërsa në foton tjetër duket motori i dëmtuar.

Policia ka shoqëruar për veprime të mëtejshme hetimore drejtuesin e mjetit, ndërsa grupi hetimor po kryen veprime për përcaktimin e shkakut të aksidentit.

Të plagosurit ndodhen aktualisht të shtuar në Spitalin e Traumës.

Informacioni paraprak i policisë:

Më datë 27.09.2017, rreth orës 14:47, ne Numrin e Emergjencave 112, ka ardhur një telefonatë për një motor të përplasur me një mjet në kryqëzimin e rrugës “Ali Jegeni” me rrugën “Konferenca e Pezës”.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe ambaulanca, ku nga verifikimi paraprak ka rezultuar se :

Në kryqëzimin e rrugës “Ali Jegeni” me rrugën “Konferenca e Pezës”, mjeti motorr tip “Yamaha” (me drejtues shtetasin V.K., 28 vjeç dhe pasagjer shtetasin R.T., 27 vjeç) është përplasur me mjetin tip “Peugeot” me drejtues shtetasin A.Gj., 25 vjeç.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar pasagjeri në mjetin tip motor shtetasi R.T., 27 vjeç i cili është transportuar për ndihmë mjekësore në spital.

Grupi hetimor në vendngjarje po punon për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të përplasjes.

