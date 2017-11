Video/ Autoboti përplas për vdekje burrin me biçikletë

Publikuar | 10:42

Një aksident me pasojë vdekjen e një personi ka ndodhur paraditen e së premtes tek zona e “Bërrylit”, në Tiranë.

Një kamion ka përplasur për vdekje një burrë që po udhëtonte me biçikletë.

Sipas të dhënave, viktima është një 60 vjeçar i identifikuar nga policia me inicialet P.H.

Policia ka ndaluar drejtuesin e kamionit që transportonte gaz, një 44 – vjeçar me iniciale G.K.

Sipas dëshmitareve, autoboti e ka përplasur që tek kryqëzimi dhe e ka marrë zvarrë për rreth 15 metra.

Në një njoftim të sajin, policia e Tiranës sqaron:

Sot në datë 10.11. 2017, ora 10:25, në bulevardin Bajram Curri, në afërsi të Brrylit, një automjet me targë AA426PL, me drejtues shtetasin G.K., 44 vjeç, ka aksidentuar me vdekje një shtetas P.H., rreth 60 vjeç.

Nga ana e Policisë po kryhen veprimet hetimore për të përcaktuar shkaqet e aksidentit ndërkohë drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Nr.1.