Publikuar | 13:30

Bota është plot me çudira. Këto foto që do ju paraqesim më poshtë do ju tregojnë një anë tjetër të “Nënës Natyrë”.

Fotografitë tregojnë një dhelpër që ka ngrirë në një bllok akulli, një gjarpër që përpiqet t’i shpëtojë një lejleku, një peshk me dhëmbë si të një njeriu deri te rrëshqitjet e dheut në Tajvan që kanë bllokuar një autostradë.

Epo nëna natyrë nuk është shumë e sjellshme me të gjithë./tvklan.al