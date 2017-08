Foto/ Gjarpri i rrezikshëm hyn nga dritarja dhe futet në shtratin e djalit 13-vjeçar

Publikuar | 19:38

Një piton vrasës u gjet nën një shtrat të një djaloshi adoleshent. Gjarpri u gjet pasi hyri nga dritarja dhe hëngri macen e familjes.

Thanapoom Lekyen 42 vjeç, tha se e kishte gjetur macen jashtë pragut të dritares me një sërë plagësh kafshimi kur gjarpri hyri në dhomën e gjumit të djalit të saj në mëngjesin e javës së kaluar.

Për fat të mirë djali i saj, Nong 13 vjeç kishte fjetur në dhomën e nënës së tij një natë më parë dhe i shpëtoi gjarprit.

Ajo tha: “U zgjova në mëngjes dhe e pashë macen e cila kishte ngordhur me shenja kafshimi në të. Pastaj e dija se kishte një problem dhe unë po dridhesha dhe stomaku im po ndjehej keq. Isha e frikësuar. Pashë në dhomën e djalit tim dhe bërtita kur pashë diçka që lëvizte nën shtrat. Kur mendoj se çfarë mund të kishte ndodhur, qaj. Djali im ishte shumë me fat, sepse ai nuk ka fjetur në dhomë atë natë. Gjarpri erdhi përmes dritares së tij. Nëse ai do të kishte fjetur në atë krevat, ai do ta hante atë”.

Pasi zbuloi tmerrin, Lekyen thirri qendrën lokale të shpëtimit të kafshëve për të kapur gjarprin. /klankosova