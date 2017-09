Foto/ Kim Kardashian nudo në majë të pemës

Publikuar | 21:48

Ylli i “Keeping Up with the Kardashians” Kim Kardashian ka postuar një foto ku shfaqet nudo në majë të një peme.

36-vjeçarja e postoi foton bardh e zi në të cilën kishte veshur vetëm çizme me mbishkrimin ku falënderon Mertin dhe Markusin, dy fotografë të modës, për përfshirjen e saj në librin e tyre të ri.

Sipas “FOX News”, Kim ka përdorur fotoshopin për të shmangur nudizmin e saj të plotë. Fotoja e saj ka arritur mbi 1.3 milionë pëlqime në rrjetin social./tvklan.al