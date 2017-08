Foto/ Rama publikon raportin e dëgjesave për qarkun e Fierit

Publikuar | 18:20

Kryeministri Edi Rama ka publikuar në Facebook të dhënat e pjesëmarrjes në zgjedhjet e 25 qershorit për qarkun e Fierit.

Shefi i qeverisë ka bërë publike edhe raportin e dëgjesave me qytetarët e këtij qarku, që kanë të bëjnë me problematikat që lidhen me infrastrukturën, administratën, deputetin e zonës etj.

Si gjithnjë, Kryeministri shprehet i hapur për sugjerime nga qytetarët për raportin e qarkut të Fierit. /tvklan.al

Statusi në Facebook i Kryeministrit Edi Rama dhe raporti për qarkun e Fierit:

RAPORTI JUAJ

Pasqyra zgjedhore dhe raporti i dëgjesave për Qarkun Fier.

Miqtë e këtij rrjeti nga qarku i Fierit, janë të lutur të bëjnë sugjerime apo ankesa që sipas tyre mund të mungojnë në këtë raport.

Faleminderit.