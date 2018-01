Fundjava me borë dhe shi – ulen temperaturat

Publikuar | 10:45

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se fundjava do të jetë me reshje bore dhe shiu.

“Vendi ynë do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik”.

“Në këtë gjendje meteorologjike do të mbajë mot i ndryshueshëm , i përcjellë me vranësira të ç’rregullta të cilat do të shoqërohen me reshje shiu dhe bore”.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri -1 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 3-5 gradë Celsius./klankosova