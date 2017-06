Furrat e gëlqeres punojnë me kapacitet të plotë, në shkelje të plotë të ligjit

Publikuar | 20:57

Në vitin 2014, Kryeministri Edi Rama premtonte në Krujë mbylljen e gropave të gëlqeres dhe kthimin e pyllit si pasuri kombëtare. Po kështu ministri i Mjedisit, Lefter Koka shprehej se furrat e gëlqeres janë një burim ndotjeje për zonën dhe më gjerë.

Nga një vëzhgim i ditëve të fundit rezulton se aktiviteti ilegal vijon normalisht, nën hundën e Inspektoriatit të Mjedisit. Edhe nga Mali i Dajtit efektet e ndotjes janë të dukshme.

Pas interesimit të emisionit “STOP”, Inspektoriati i Mjedisit u mjaftua të premtojë se do të itensifikojë inspektimet në terren në bashkëpunim me IKMT dhe Policinë e Shtetit.

“Rikthimin në normalitet të malit të Skënderbeut e kemi detyrim kombëtar dhe do ta bëjmë me patjetër. Pas fazës së mbjelljeve të fidanëve në rrafshina, duhet të bëjmë edhe hidrombjelljet, në mënyrë që të mbyllim plagën që na e sheh gjithë bota sa zbret në aeroportin Nënë Tereza. Ndërkohë do të vazhdojmë me mbylljen e të gjithë guroreve absolutisht! Asnjë gurore nuk duhet të nxjerrë më gurë nga ky mal, është e patolerueshme.”

Ministri i Mjedisit, Lefter Koka ka ngritur problematikën e gropave gëlqerore, të cilat sipas Kryeministrit do të mbyllen dhe për personat që abuzojnë me to do të merren masa në Kodin Penal.

Por nga një vëzhgim i kryer nga emisioni “STOP” rezulton se ky aktivitet i paligjshëm vazhdon dhe zhvillohet në oborret e shtëpive të banorëve të Krujës dhe Fushë-Krujës dhe mendohet se janë rreth 109 gropa gëlqerore, të cilat nuk janë konstatuar nga Inspektoriati i Mjedisit. Prodhimi i gëlqeres bëhet me materiale të ndryshme, kryesisht nga goma të përdorura, të cilat lëshojnë tym dhe gazra kancerogjene.

Gjithashtu Mali i Dajtit ka një ndotje atmosferike tepër të lartë, e cila shkaktohet nga numri i madh i automjeteve dhe cilësia e dobët e karburantit, mungesa e hapësirave të gjelbërta, si dhe nga furrat e gëlqeres në Fushë-Krujë dhe Krujë, që lëshojnë helme kancerogjene.

Gazetarja i drejtohet Ministrisë së Mjedisit për të pyetur rreth këtij aktivititeti ilegal, që zhvillohet nën hundën e Inspektoriatit të Mjedisit, por përgjigjia që mori ishte se do të dërgohej grupi i inspektoratit për të verifikuar denonincimin e bërë nga emisioni “STOP”./ tvklan.al