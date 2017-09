Gjendet bomba e Luftës së Dytë Botërore

Publikuar | 21:18

Rreth 65 mijë qytetarë janë urdhëruar të largohen nga banesat e tyre në qytetin e Frankurtit, në Gjermani, pasi policia gjermane do të kryejë shpërthimin e telekomanduar të një bombe të Luftës së Dytë Botërore.

Bomba britanike 1.4 tonëshe u gjet ditën e mërkurë. Fatmirësisht ajo nuk ka shpërthyer, por autoritetet gjermane duan të largojnë çdo rrezik nga qytetarët.

Brenda rrezes së evakuimit ndodhet edhe një spital në Frankurt. Të gjithë pacientët e spitalit do të transferohen në një tjetër ndërtesë. Policia njoftoi se largimi i njerëzve është i detyruar dhe se ata që do të bëjnë rezistencë do të arrestohen.

Një tjetër bombë u gjet në qytetin e Koblenzit, vetëm pak kilometra larg Frankurtit, ku autoritetete evakuuan 22 mijë banorë.

Në Gjermani gjenden çdo vit mijëra bomba të pashpërthyera të Luftës së Dytë Botërore, por kjo në Frankfurt është nga më të mëdhatë e gjetura ndonjëherë.

Tv Klan