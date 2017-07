Gjykata kërkon ekspertizë mjekësore për Nikën

Publikuar | 15:59

“Nuk e di pse e bëra. Nuk ka mundësi që ta kem bërë unë.” Edhe në Gjykatën e Krimeve të Rënda Leonsio Nika vrasësi i prindërve të tij dy ditë më parë në Xhafzotaj të Durrësit është paraqitur në gjendje të rënduar psikologjike. Ai ende nuk është i ndërgjegjshëm për atë çfarë ka ndodhur.

Duke parë ketë situatë gjyqtari Bib Ndreca ka urdhëruar kryerjen e një ekspertize mjekësore për 29-vjeçarin, për të verifikuar shëndetin mendor të tij. Gjithashtu ndaj të riut u caktua masa e sigurisë arrest me burg për 60 ditë.

Autori i krimit para hetuesve ka treguar edhe dinamiken e vrasjes së dy prindërve të tij. Sipas dëshmisë, ai është zgjuar atë ditë dhe fillimisht ka pirë kafe, me pas ka ngrënë diçka. Ai ka vazhduar me dëshminë e tij duke sqaruar se ka patur një konflikt verbal me nënën e tij. Pas këtij momenti ai ka marrë çiften të cilën e mbanin në shtëpi duke qëlluar fillimisht Jenije Nikën, të cilën e la të vdekur në vend. Në këtë kohë i ati Ali Nika i ka dalë përpara duke iu lutur që të mos qëllonte. Por 29-vjeçari ka qëlluar në gjoks babanë e tij duke e lënë dhe atë të vdekur ne vend.

Për grupin hetimor motivi i krimit është ende i paqartë. Leonsio Nika kishte pak kohe që ishte kthyer nga Franca ku edhe i ishte refuzuar azili.

Gruaja dhe fëmija e tij nuk jetonin më të në banesë. Atij i janë gjetur në xhep disa medikamente antidepresivë si dhe 600 euro. Policia nuk përjashton se krimi makabër mund të ketë ndodhur për shkak të problemeve familjare që 29-vjeçari ka patur gjatë gjithë kësaj kohe.

Mbi ngjarjen pritet të hidhet dritë pas marrjes në pyetje të gruas se autorit dhe te afërmve të tjerë.

/Tv Klan