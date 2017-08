Gjyqtarja Çiçolli lë pa ujë qytetin e Përmetit

Publikuar | 15:50

Vendimi i një gjyqtareje të Gjykatës administrative të Tiranës lë pa ujë një qytet të tërë. Qyteti i Përmetit furnizohet aktualisht vetëm një orë në ditë me ujë të pijshëm. Bashkia zhvilloi një tender për ndërtimin e ujësjellësit të ri, por pas lidhjes se kontratës me kompaninë që fitoi garën, gjyqtarja Elvana Çiçolli ka vendosur t’i pezulloje punimet. Kompania që fitoi tenderin thotë se vendimi i saj është tërësisht i paligjshëm.

Vendimi i gjyqtares Elvana Çiçolli për bllokimin e punimeve ka shqetësuar edhe kryetarin e Bashkisë së Përmetit, Niko Shupuli.

Për drejtorin e ujësjellës-kanalizime Përmet, Elton Shahaj, vendimi i gjyqtares Çeçolli është një goditje e drejtpërdrejte për qytetin që prej 40 vitesh nuk njeh asnjë investim në këtë sektor dhe për qytetarët e bizneset që ujin e pijshëm e marrin me pikatore, vetëm 60 minuta në 24 orë.

Pas ndërprerjes së punimeve firma ndërtuese e ka ankimuar vendimin, i cili do të kërkojë të paktën një muaj për t’u shqyrtuar, por që për firmën ndërtuese do të thotë kosto në kohë dhe shkelje te afateve te punimeve. Ndërsa për vetë qytetin, vendimi i gjyqtares Elvana Çiçolli do të sjellë zgjatje të ditëve pa ujë të pijshëm./Tv Klan